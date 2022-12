Guanyem Girona ha reiterat la seva preocupació davant el “perill” que suposa la proposta de regulació dels habitatges d’ús turístic a la ciutat presentada pel govern de Junts i ERC i ha anunciat que ha presentat al·legacions. Al passat ple es va aprovar la proposta inicial després que Guanyem i el PSC cedissin un dels seus sis vots per evitar que caigués la suspensió temporal de llicències d’habitatges d’ús turístic. Tanmateix, des de Guanyem són molt crítics davant la “manca de voluntat negociadora per part del govern en el que consideren “un dels temes més importants pel present i futur de la ciutat”.

“Hem de preservar tants habitatges per a usos residencials com sigui possible. Les gironines i gironins no es poden permetre seguir perdent pisos perquè això encareix el preu dels pocs que queden”, ha explicat la regidora de Guanyem Cristina Andreu, que ha apuntat que el topall del 15% és insuficient per garantir el dret a l’habitatge.

Per la formació el topall fixat dona “via lliure a la proliferació de prop de 7.000 pisos turístics”. Alhora, consideren que la mesura no evitarà que aquests es concentrin en alguns carrers o places, dificultant la convivència amb el veïnat. Per això la proposta d’al·legacions que ha presentat Guanyem hi figuren dos elements correctius per evitar aquests problemes. D’una banda, establir una distància mínima entre pisos turístics i de l’altra fixar un topall del 4% a tota la ciutat, amb una zonificació que permeti una millor distribució d’habitatges d’ús turístic tal i com han fet els municipis catalans com Sitges, Tossa o Lloret de Mar.

D’altra banda Guanyem ha denunciat que el govern està “tancat en banda” i que tot i que la formació municipalista ha demanat públicament en quatre ocasions que s’obri un espai de debat i negociació política, no han rebut cap resposta. Relacionat amb això han qualificat de “molt trist i simptomàtic” l’anunci de la plataforma Més Barri, Menys Pisos Turístics, d’abandonar la Taula pel Dret a l’Habitatge arrel de la proposta i l’actitud mostrada pel govern. Per a Guanyem hi ha hagut un incompliment del Reglament de la Taula pel Dret a l’Habitatge perquè el govern es va negar a convocar la Comissió d’Habitatge i Turisme tot i les reiterades peticions.