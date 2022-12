Un any més els equipaments del GEiEG de Sant Narcís acullen el parc infantil i juvenil de Nadal de Girona, el Lleuresport. Aquest any, se celebra la seva 38a edició que porta una proposta renovada, la combinació d’activitats participatives amb els espectacles familiars.

Molts dels assistents d’ahir, el primer dia, ja fa anys que visiten les instal·lacions perquè els seus fills gaudeixin de les diferents activitats. Els pares estaven contents, ja que els infants passaven una bona jornada. Sílvia Carreres, mare d’un nen de 10 anys, explicava que «els hi agrada perquè hi ha moltes activitats diferents: d’aventures, inflables, pinta cares... els nens poden triar». Cristina Garcia comparteix aquesta opinió, mare de dues nenes de 8 i 12 anys indicava que no era la primera vegada que hi anaven: «ja deu ser, com a mínim, la sisena vegada». «Aquí s’ho passen molt bé, els altres anys a les meves filles els hi agradava molt els pons tibetans, els elàstics i les tirolines, ara de moment han provat les cintes de gimnàstica rítmica», va exposar.

Entre tots els presents alguns eren de Girona com Garcia que, de fet, és sòcia del GEiEG perquè les seves filles fan gimnàstica artística. Molts d’altres, però, eren de fora de la ciutat que havien vingut expressament com el cas de Carreres que ve cada any des de Riudellots; o el de Bego Ricard que per a la seva família és el primer any del Lleuresport i que van venir expressament des de Montagut i Oix, seguint les recomanacions d’una amiga de Girona que els havia dit que podien portar-hi a la seva filla, «de moment la nena ha fet tirolina, escalada i ha provat les cintes de gimnàstica rítmica. Segurament repetirem un altre any».

Malgrat que els progenitors estaven contents de poder portar als seus fills al Lleuresport, alguns d’ells estaven molestos pel format d’enguany. Com explica Gerard Monerris, «no és el primer any que venim, potser serà el tercer o el quart. El meu fill s’ho passa molt bé, però el que no m’agrada és que aquest any m’han fet pagar l’entrada per això dels espectacles quan nosaltres ni el veurem». Aquest fet també va sorprendre Ricard qui tampoc s’esperava que els pares haguessin de pagar entrada. En altres casos com el de Carreres o Garcia van comentar que l’edició d’enguany sembla més reduïda, amb menys activitats i inflables, però que es quedarien a veure l’espectacle musical d’Els Atrapasomnis, «a veure que tal».