La Fundació Ramon Noguera obté la llicència per fer la residència Sant Daniel

La Fundació Ramon Noguera ja té la llicència per fer les obres per construir una residència per a persones amb diversitat funcional psíquica al monestir de la vall de Sant Daniel. El permís d’obres és per tres anys i el pressupost és de quasi 2,2 milions d’euros.

A finals de l’any passat a es va dur a terme la primera fase de l’enderroc de l’antic galliner del Monestir, on s’aixecarà l’edifici residencial. La nova residència serà un edifici independent a les actuals instal·lacions de la comunitat benedictina de Sant Daniel, que s’ubicarà dins del mateix complex però en una zona annexa, actualment en desús, a l’altra banda del pati interior. La futura residència acollirà fins a 30 persones amb discapacitat intel·lectual i apostarà perquè els usuaris puguin submergir-se de ple en la vida comunitària, tant a nivell de barri com amb el Monestir de Sant Daniel. «La nostra voluntat és que els residents facin molta vida al barri de Sant Daniel, en un entorn privilegiat envoltat de natura», assenyalava fa uns mesos la directora i gerent de la Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich, a Diari de Girona. Benefici per la comunitat El projecte permetrà contribuir a la sostenibilitat de la comunitat benedictina i, alhora, preservar el patrimoni cultural mil·lenari del Monestir de Sant Daniel. De fet, durant els 49 anys de concessió, la Fundació Ramon Noguera pagarà un cànon mensual a la comunitat monàstica. Aquesta aportació econòmica servirà, a la vegada, per a contribuir al manteniment del Monestir de Sant Daniel. La Fundació Ramon Noguera compta actualment amb aproximadament unes 130 places d’acolliment residencial distribuïdes en diferents nuclis residencials situats a la comarca del Gironès: als municipis de Girona, Sarrià de Ter, Cassà de la Selva i Llagostera. La construcció del nou equipament al monestir també comportarà l’ampliació de la vorera per millorar la mobilitat al voltant de la futura residència. Ara mateix, hi ha una vorera estreta que, al lateral que porta directament fins a la vall, s’ha eixamplat amb una línia pintada a terra.