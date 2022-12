El cuiner de Cal Ros tanca el restaurant per Cap d’Any i deixa en l’aire el futur del local

El cuiner Marc Fiol Palmada ha decidit posar punt final al projecte del restaurant Cal Ros, a les voltes d’en Rosés del Barri Vell de Girona, després de quasi sis anys d’oferir una carta en contínua renovació i uns plats amb productes de qualitat i proximitat. Fiol ha optat per un canvi de vida i tot i que, com ha admès a Diari de Girona, el projecte gastronòmic a l’establiment del carrer de la Cort Reial, basat en una cuina tradicional catalana amb tocs d’autor, li estava funcionant molt bé. Això no obstant, el darrer dia en què Fiol estarà davant dels fogons serà aquest 31 de desembre. A la nit farà un menú de Cap d’Any que acabarà amb les campanades i una festa pels clients. Està tot reservat. Les darreres setmanes, familiars i amics han passat pel restaurant per degustar, a tall de comiat, els plats de Marc Fiol.

«He treballat amb molt bon producte, amb l’emplatat i el preu», explica. «Tot això m’ha posat molta pressió. M’he exigit al màxim i després de quasi sis anys i d’esprémer-me al màxim i aconseguir que el restaurant hagi estat un èxit rotund, m’he buidat i necessito un temps per omplir-me», ha assenyalat el cuiner. De fet, des de l’any 2020, està recomanat per la Guia Michelin, que precisament havia renovat la proposta per l’any 2023. L’inspector de la guia esmenta que el negoci «està ben portat per un xef que aposta per l’equilibri entre la creativitat i l’essència de la cuina tradicional catalana.» I acaba exclamant: «Posada en escena cuidada!». Fiol va néixer a Begur el 1986 i va estudiar a l’escola d’Hostaleria de Girona. Ha desenvolupat la seva tècnica culinària a restaurants d’alt nivell gastronòmic tant a Catalunya com al País Basc. Amb aquesta experiència, va iniciar el seu propi projecte professional a Cal Ros l’agost de 2017. Va dissenyar el local i decorar-lo al seu gust amb detalls que evoquen a elements de la ciutat de Girona i una il·luminació i un mobiliari que fes sentir còmode el client en un ambient íntim i acollidor. Ara s’ho endurà tot. A partir d’ara, el futur de l’establiment queda a l’aire i en mans del propietari de l’immoble. Es tracta d’un restaurant amb llarga tradició. Antiga fonda, amb referències ja de finals del segle XIX quan els clients hi arribaven en cavall, amb parets i voltes de pedra, punt de trobada de mercaders i comerciants. Durant molts anys va mantenir la cuina de carbó.