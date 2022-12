Els Bombers de la Generalitat han evacuat els veïns del bloc d'habitatges Barceló al nucli de Palol d'Onyar, a Quart, per un incendi originat per una bombona de butà. Segons el cos d'emergències, quan faltaven deu minuts per les onze del matí, una bombona que hi havia dins una barraca adossada al bloc ha començat a cremar.

El fum ha afectat la planta baixa de l'edifici i els dos primers pisos, i ha obligat a desallotjar-lo. Un cop apagat el foc, els Bombers han ventilat els pisos afectats i els veïns han pogut tornar a casa. Ningú ha resultat ferit.