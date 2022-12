El projecte de l’Ateneu Popular Coma Cros de Salt ha crescut després de superar la Covid tancant un any especial en el qual s’ha engegat el projecte Comunalitats Urbanes «Som de Salt» i també el projecte de circ de «Les Guixeres», segons ressalten els organitzadors. El projecte «Som de Salt», liderat des de la mateixa federació d’entitats que gestiona l’Ateneu, juntament amb les entitats La Copa, Milfulles, Glam i el propi Ajuntament, busca acompanyar projectes de suport mutu i d’economia social i solidària. Aquest projecte ha aconseguit la participació de més de 500 persones a més de 50 activitats, tallers i espais de governança ciutadana dinamitzats a través de més de 20 espais assemblearis, així com acompanyaments a projectes i associacions.

També s’ha obert l’Escola de Circ de Salt juntament amb el Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona (CPCG), i El Canal Centre d’Arts Escèniques. Aquest projecte ha ofert més de 14 cursos i tallers, i ha comptat amb la participació de més de 300 participants en el seu primer trimestre de vida. A part de l’oferta formativa setmanal, es valora molt positivament els dissabtes de Circ en família duts a terme un cop al mes, que busquen apropar el circ a l’entorn familiar dels participants.

D’altra banda, l’ateneu ha estrenat nova pàgina web! En aquests plataforma els interessats poden fer les inscripcions per als nous cursos trimestrals, així com també les dels tallers i els cursos de circ. També hi ha detallada informació sobre altres activitats com els espais de governança tant del projecte Ateneu com del projecte «Som de Salt».