L'Ajuntament de Girona ha ampliat la bonificació en els abonaments del bus urbà de TMG. Si des del setembre les targetes Bus18 i Bus25 per a joves empadronats a la ciutat comptaven amb un descompte del 30%, ara aquesta rebaixa s'amplia fins al 50% arran del nou decret llei del govern espanyol per fer front a la inflació. A més, l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Girona ha aprovat també ampliar les bonificacions dels títols més recurrents. La T-10 i la T-10/30 tindran un descompte del 50%, igual que les T-50/30 i T-MES que ja el tenien aplicat. “Posem les màximes facilitats per utilitzar el transport públic i amb aquesta rebaixa esperem que més persones es decideixin a agafar el bus", diu la regidora de Mobilitat, Marta Sureda.

Les noves tarifes seran efectives per als títols adquirits a partir d'aquest diumenge, dia 1 de gener. La targeta Bus18 passarà de costar 6,50 euros per 30 viatges i 21,50 euros per 120 viatges a 3,25 euros i 10,75 euros respectivament. Pel que fa a la targeta Bus25 els preus passaran de 12,50 euros per 30 viatges i 45,50 euros per 120 viatges a 6,25 euros i 22,75 euros respectivament.

D'altra banda, les targetes multiviatge T-10 i T-10/30 de l'ATM també tindran una rebaixa de la tarifa del 50% a partir de l'1 de gener, igualant-se d'aquesta manera a les T-50/30 i T-MES que ja el tenien aplicat des del setembre passat. A més, l'Ajuntament de Girona recorda que la targeta Bus70 permet realitzar 40 viatges mensuals gratuïts, igual que l'abonament Bus Social.

Aquestes noves condicions s'han impulsat arran del nou Real Decret Llei 20/2022 que ha aprovat aquesta setmana el Consell de Ministres, que vincula la bonificació del 30% del preu del transport públic a què la resta d'administracions competents aportin el 20% restant per assolir una rebaixa mínima del 50%.

"Mantenim les polítiques de posar les màximes facilitats per utilitzar el transport públic, amb l'objectiu de potenciar-ne l'ús", afirma la regidora Marta Sureda. I hi afegeix: "Amb aquesta rebaixa esperem que més persones es decideixin a agafar el bus per als seus desplaçaments, i així entre tots avançar en models de mobilitat més sostenibles".

La Girocleta, dels 16 als 18

En paral·lel, l'Ajuntament de Girona continua treballant per la gratuïtat de la Girocleta dels 16 als 18 anys i que tots els centres escolars que treballen amb menors de 12 anys –no només els públics- puguin disposar de la Bus12 Educació.

Als autobusos de TMG els bitllets es compren a l'interior, en el moment de pujar, i exclusivament amb targetes bancàries sense contacte o mòbil NFC. Les targetes Bus18, Bus25, Bus65, Bus70 i Bus Social s'han de sol·licitar i recollir a l'oficina situada a l'estació d'autobusos interurbana de Girona. Els abonaments de l'ATM també es poden comprar i recarregar en aquest punt i a qualsevol establiment del centre de venda i recàrrega de l'ATM.

Els autobusos de TMG només recarreguen targetes Bus18 i Bus25 mitjançant targeta bancària sense contacte o mòbil NFC. Els infants de menys de 4 anys viatgen gratuïtament.