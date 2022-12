La incineradora de Campdorà tindrà llest el nou forn-caldera el pròxim mes de febrer. L’aparell, fabricat per l’empresa Ruths a Gènova, encara la recta final de la seva fabricació. La setmana passada, representants de l’empresa pública de gestió de residus de Girona, TRARGISA, va visitar la planta italiana per veure els avenços de la fabricació de la infraestructura.

«El nou forn-caldera que anirà a la incineradora de Campdorà serà la part principal de la reforma de la planta per adaptar-la a una nova realitat que incorpora nous criteris de sostenibilitat i de millores en la gestió de tot el cicle del tractament del residu, especialment en l’eficiència energètica. Aquesta serà l’obra més important dels propers anys a Girona i els beneficis seran per a tota la ciutadania», afirma el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés.

Aquest nou forn-caldera substituirà els dos forns que hi havia a la planta incineradora, ja que no complien els nous requisits de qualitat de la combustió. Un cop arribi l’aparell, està previst començar les obres paral·leles a la seva instal·lació com són els fonaments. Serà a l’estiu quan es preveu començar a muntar el forn caldera i a continuació la turbina i la resta de components de la planta, procés que finalitzarà el primer trimestre del 2024. Posteriorment, es durà a terme la primera prova d’incineració amb residus i els treballs d’optimització de la combustió. Serà després de les proves quan la incineradora recuperarà la seva funció després d’aturar-se l’any 2018 amb l’objectiu de fer-hi unes obres de modernització que s’hauran allargat bastant més del que s’havia anunciat i previst inicialment, quan s’apuntava que els treballs durarien uns dos anys. De fet, els treballs van començar quasi tres anys tard perquè l’Ajuntament va haver d’adaptar els treballs a noves normatives europees en matèries d’eliminació i tractament de residus. Tot plegat va provocar reaccions d’incredulitat de Guanyem i el PSC, a l’oposició, perquè mentrestant, tot el rebuig s’ha de portar a una planta de tractament a Vacarisses, al Vallès Occidental, amb el sobrecost que suposa el trasllat i que ha repercutit als ciutadans a l’hora de pagar la taxa de les deixalles.

El nou forn integrarà una caldera de vapor, de capacitat tèrmica i mecànica iguals a la prevista pels dos forns anteriors. A més, l’aparell complirà amb els últims requisits de la Decisió d’Execució de la Comissió Europea sobre les Millors Tècniques Disponibles (MTD) per a la incineració publicats el 2019.

Precisament ,són aquests requisits els que van obligar a modificar el projecte de reforma de la incineradora de Campdorà aprovat el 2015 que tenia per objectiu convertir la planta incineradora en una planta de valorització energètica de residus. Algunes de les propostes previstes van haver de ser reemplaçades, o bé modificades i adaptades als nous criteris marcats per la Comissió Europea.

La més important corresponia a la substitució dels forns existents per un de nou que complís amb els nous criteris de sostenibilitat i de millora en la gestió del cicle del tractament del residu, especialment en l’eficiència energètica.

Per dur a terme la fabricació del forn caldera, així com altres actuacions per complir amb els requisits europeus, es compta amb una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya de 38.510.550,09 euros.