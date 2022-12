Persecució policial a Salt d'un home armat amb ganivets

Tarda de dijous amb persecució policial a Salt. Els fets van succeir cap a tres quarts de sis de la tarda al carrer de les Teixidores. La policia va rebre l'avís per adreçar-se a la zona perquè hi havia un home amb ganivets discutint amb una dona. Arran dels fets es va mobilitzar la Policia Local de Salt que també va trobar-se un altre veí que els indicava que l'acabava d'amenaçar de la mateixa forma. Davant la possible gravetat dels fets, es van activar totes les unitats i els Mossos d'Esquadra. A partir d'aquí, els agents van fer recerca de l'individu i finalment, el van trobar per la zona del carrer Major. En ser sorprès, va amenaçar la policia amb els ganivets i va fugir.

A partir d'aquí va començar la persecució policial per diversos vials del centre de Salt. En un dels moments en què es va veure acorralat va llançar un dels ganivets contra els policies, que es van poder defensar per no resultar ferits. Això es va repetir durant el seguiment en una altra ocasió. Finalment, la Policia Local amb els Mossos el van poder arrestar, poc després de les set de la tarda, al carrer de Miguel de Cervantes. El detingut és un home d'uns 35 anys ja conegut per la policia.