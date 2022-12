Onze anys sense pi a la Punta del Pi de Girona

El carrer de la Punta del Pi de Girona fa onze anys que no té el tret que més el caracteritzava i que, de fet, donava nom al vial. A finals de novembre de l’any 2011, es talar l’arbre de la rotonda que hi ha en un extrem del carrer i que, precisament, era un pi. Des d’aleshores, els veïns veuen el tronc talat d’aquell pi, enmig de la rotonda, farcida de vegetació. La portaveu del PSC a la ciutat, Sílvia Paneque, explicava, fa uns dies que «els veïns i veïnes del carrer han demanat en reiterades ocasions que s’hi faci una actuació» per recuperar la idiosincràsia del carrer.

El vial està situat en un extrem del barri de Montilivi, a prop del CAP i de l’escola Pericot. Es tracta d’un carrer que, també com indica el seu nom, fa pendent i, en la seva part alta, hi ha una petita rotonda. És en aquest giratori on antigament hi havia el famós pi.

Quan es va talar l’arbre, els veïns no se’n sabien avenir. L’Associació de Veïns de Montilivi havia demanat que s’arrangés l’entorn del giratori perquè les arrels de l’arbre havien malmès l’asfalt i, per als conductors, podia arribar a suposar un perill passar per la zona. Amb la petició però, no sabien que la solució seria, directament retirar l’arbre. Tret l’exemplar, adéu al problema. Després d’aquesta actuació municipal, l’entitat veïnal va estar, durant molt de temps, en converses amb l’Ajuntament per tal que s’ho plantés un nou exemplar, sense èxit. Des d’aleshores, no hi ha pi al carrer de la Punta del Pi. Els veïns de la zona però, encara recorden que allà hi havia un pi. Per això, reclamen el seu pi.