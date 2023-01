Accident de trànsit aparatós la nit passada a Sant Julià de Ramis.

Una conductora va patir una sortida de via quan circulava per la pujada del Castell i per causes que es desconeixen, a l'alçada del número 10, va acabar encastant el vehicle contra un arbre.

Arran dels fets, va resultar ferida del peu.

A lloc s'hi van desplaçar els Mossos, Bombers i SEM.

La conductora, de 30 anys, va resultar ferida i el SEM, segons els Bombers, la van evacuar amb ambulància ferida de poca consideració a l'hospital Josep Trueta de Girona.