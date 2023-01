Durant el darrer ple de l’any, a l’Ajuntament de Cassà de la Selva es van aprovar les bases que han de regular l’accés al lloguer social de dos habitatges que pertanyen a dos particulars. Aquesta mesura serveix per aprovar el reglament ja que, per primera vegada, en aquest municipi del Gironès hi haurà accés a l’arrendament social de dues vivendes per a les famílies i persones amb necessitats d’habitatge.

Aquesta regulació aprovada pel ple cassanenc contempla els ingressos mínims i màxims de les famílies i si tenen fills a càrrec, a més de tenir en compte les situacions de dependència o les circumstàncies d’assetjament immobiliari, entre altres criteris. Aquesta iniciativa se suma a altres mesures que s’han anat prenent durant els darrers mesos per part consistori cassanenc, com la compra d’un habitatge que es destina a emergències socials. L’Ajuntament de Cassà de la Selva també està «perseguint la penalització de grans tenidors que tinguin habitatges buits amb un increment del 50% de recàrrec en l’IBI, si es dona la circumstància que l’habitatge està sense ocupar com a mínim durant dos anys», tal com ha recordat en un comunicat. Per arribar a aprovar aquest reglament, el consistori ha fet diversos passos previs. Primer va haver de fer l’aprovació de l’establiment del Servei d’Habitatge, i després va aprovar el contracte de cessió dels habitatges entre l’ajuntament i els propietaris d’aquests. També va licitar el servei de l’oficina d’habitatge de Cassà de la Selva que va guanyar l’empresa Ètic Habitatge i, finalment, ha acabat aprovant el Reglament d’adjudicació d’habitatges de propietat privada cedits a l’Ajuntament destinats a polítiques socials.