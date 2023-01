La 38a edició del Lleuresport va tancar el passat 30 de desembre amb un total de 3.300 assistents que van passar pel complex esportiu del GEiEG de Sant Narcís al llarg de les quatre tardes de l’esdeveniment. Per aquesta edició, l’organització va apostar per un nou model després de dos anys de pandèmia i d’un parc «no habitual». És en aquest sentit que les activitats només es van celebrar durant les tardes i ho van fer amb un espectacle final per concloure la jornada.

Un nou format pel Lleuresport «En fem una valoració molt positiva», explicava el president del GEiEG, Francesc Cayuela. Creu que «l’aposta ha tingut èxit», que es confirma amb aquestes més de 800 persones que van passar pel recinte grupista cada dia. Cayuela també exposa que al final de cada jornada «hem portat un espectacle potent i important, amb actuacions conegudes i que han agradat al públic». Els Atrapasomnins amb el muntatge «Anem Amunt», l’«Això és màgia» del Mag Raül, la pedagoga Dàmaris Gelabert amb l’actuació «Mou el cos» i l’espectacle de la companyia Total Circ van ser els encarregats de portar a terme aquests actes. L’esdeveniment, organitzat conjuntament entre el GEiEG i l’Ajuntament de Girona, va presentar també les «activitats tradicionals». Entre totes elles, destacar la gran participació dels assistents en la zona de jocs de taula. L’organització explica que no s’ho pensaven. Sí que els tallers o les activitats esportives i d’aventura tenen més tirada entre els nens i joves, però també detallen que aquesta zona de jocs de taula sempre estava plena. «Hem de continuar en aquesta línia: conservar allò que funciona, però també presentar novetats» Francesc Cayuela - President del GEiEG La 38a edició del Lleuresport es va celebrar entre el 27 i el 30 de desembre. Amb aquesta bona rebuda que va tenir, Cayuela afirmava que «hem de continuar amb aquesta línia per avançar». D’aquesta manera, exposa que s’ha de «conservar allò que funciona, però també presentar novetats» com s’ha fet amb aquests espectacles.