L’Estel d’Orient ja guia els Reis per fer el seu camí cap a Girona

S’apropa el dia de l’any més esperat per la mainada. La nit de Reis omplirà de regals les cases de Girona, però perquè això pugui fer-se realitat l’Estel d’Orient ha de guiar a Melcior, Gaspar i Baltasar cap a la ciutat. No fos cas que es perdessin i els gironins i gironines es quedessin sense regals. Per això, l’Estel d’Orient ja brilla des d'avui a la façana de la Catedral per guiar als tres reis i que no tinguin cap dificultat per arribar a Girona i repartir milers de regals durant la nit de dijous. El mag Naj-Mandin i la Comitiva de la Llum ha estat els encarregats d’il·luminar l’Estel d’Orient en un acte multitudinari i familiar.

Encara no eren les set de la tarda i les escales de la Catedral i la plaça estaven plenes de gom a gom. Però encara arribava gent que s’aprova el més a prop que podia per no perdre’s l’acte. Els més petits, els que més entusiasmats estaven. No és cada dia que poden veure un mag i ajudar-lo perquè s’il·lumini l’Estel d’Orient a la façana de la Catedral.

L’enllumenat públic s'ha apagat. Només quedaven alguns focus blaus situats a la plaça. Davant les mirades embadalides, i algun «oooh» del públic assistent entraven els primers patges de la llum, amb torxes. S’anaven distribuint per les escales i deixaven espelmes. També dialogaven amb la gent asseguda a les escales i tranquil·litzaven o entretenien la canalla que feia estona que espera al mag Naj-Mandin.

S'ha fet d’esperar, però, per fi, es van sentir uns tambors de lluny que avisaven que el mag era prop. Entrava a la plaça amb un pas majestuós, solemne, i acompanyat més patges amb torxes i altres que sonaven timbals i violins. Els nens s’aixecaven i el començaven a saludar i cridar: «mag Naj-Mandin!». Esperaven que els tornés la salutació i, alguns, el confonien amb el rei Melcior. Calma, els Reis d’Orient arribaran dijous, avui era el dia del mag Naj-Mandin, que saludava, somreia i llançava petons mentre pujava, a poc a poc, les escales de la Catedral. Amb el seu pas s’anaven encenent totes les espelmes com per art de màgia, com si el seu pas ho il·luminés tot. I ho ha encès tot, perquè quan ha arribat a dalt de tot ha fet una invocació per encendre l’Estel d’Orient. Ho ha fet amb un altre «oooh!» dels assistents. Però la cosa no ha acabat aquí. També s'ha il·luminat el campanar, i quan s'ha obert la porta de la Catedral també ho ha fet el rosetó de l’edifici.

Bústies reials a partir de demà

L’Estel i el Campanar estaran il·luminats fins dijous. Melcior, Gaspar i Baltasar ja han vingut molts anys a Girona, però l’Estel d’Orient els guiarà per si hi ha algun inconvenient i així poder repartir tots els regals. Prèviament a repartir-los faran la tradicional Cavalcada amb el mateix recorregut de l’any passat, però fent el primer tram amb carrossa i, l’últim, a partir del carrer Santa Clara, a peu. La sortida serà a les 18 hores des del Camp de Mart, on també tindrà lloc el campament reial a partir de les 15:45 hores. Mentrestant, la Cavalcada arribarà al voltant de les 20 hores a La Copa, on es farà l’acte final perquè després tothom pugui anar a dormir i els tres reis puguin fer la seva feina.

Els nens i nenes ja esperen amb impaciència la que per molts és la nit més màgica de l’any, i està a punt d’arribar. Molts d’ells ja hauran pensat quin menjar i beure deixaran a Melcior, Gaspar i Baltasar quan vagin a casa seva a deixar els regals. I és que tenen tantes llars per visitar que necessitaran omplir-se bé la panxa. També molta de la mainada ja haurà escrit la carta amb els seus desitjos. Potser alguns ja l’hauran enviat i Ses Majestats ja l’hauran llegit. Pels que encara no ho han fet, entre avui i demà tothom qui ho desitgi podrà portar la carta als Reis d’Orient en diferents indrets de Girona que l’Ajuntament ha habilitat per l’ocasió. En total, són 26 punts els que s’han col·locat.