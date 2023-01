En Francesc Butiñach Plaja ens ha deixat a l’edat de 81 anys. Juntament amb la seva esposa Pilar, va esdevenir la quarta generació en regentar un dels establiments amb més història de Llagostera: Cal Degollat. En Xicu, va viure en primera persona l’arribada del turisme a finals dels anys seixanta i principis dels setanta, adaptant el negoci a la creixent demanda, ampliant el local i perfeccionant la cuina fins a donar pas a la cinquena generació, encapçalat pel seu fill Xevi i la seva dona Esther, donant continuïtat al negoci familiar d’aquest mític restaurant llagosterenc.

En el número 21 del Butlletí de Llagostera (març del 2001) hi llegim que la història de Cal Degollat es remunta a finals del s. XIX quan en Francisco Butiñach Vilanova, besavi d’en Xicu, va arribar a Llagostera des de Cervià, amb 20 anys. Ferrer d’ofici, va obrir, en el mateix local on ara s’ubica el restaurant, una petita ferreteria. La familiaritat i la bona entesa amb els nous veïns van fer que a poc a poc es convertís en un local de reunió. La ferreteria estava dividida en dues parts, en una hi havia el taller i al costat hi havia un petit racó on es guardaven les botes amb alguns dels vins que ell mateix elaborava. De mica en mica, acabada la feina o inventant algun pretext, esdevingué un costum anar a prendre-hi un got de vi.

Durant aquests més de 100 anys d’història Cal Degollat s’ha transformat i remodelat, però sempre ha mantingut el seu esperit que en Xicu va heretar. El seu caràcter proper, familiar i bondadós en la conversa l’han convertit en un llagosterenc molt estimat pel poble de Llagostera.

Descansa en pau Xicu, aquí seràs sempre recordat i apreciat. La cerimònia serà aquest dilluns 2 de gener, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Llagostera.