L’equip Vueling es va imposar en la vuitena edició de la Lliga de Debat de la Universitat de Girona celebrada el passat 16 de desembre i on van participar una desena de grups. Aquests diferents equips integrats per estudiants universitaris han de debatre sobre un tema polèmic i d’actualitat. El centre també forma part de la Xarxa Vives que també organitzen una competició similar entre universitats de parla catalana.

Com ja s’havia fet en edicions anteriors, la Lliga de Debat 2022 de la UdG va constar de tres fases i els equips van avançant aquestes rondes depenent de la valoració d’un Jurat. Una primera d’eliminatòries, les semifinals i la final, on l’equip Vueling va guanyar a La Pica. A part, també es va donar el premi a la Jove Promesa, que va caure en mans d’Afaf Bititi, així com el premi a la Millor Oradora que va ser per Fàtima Dahmani.