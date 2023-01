L’expectació és màxima a poques hores perquè la Cavalcada de Reis ompli els carrers de Girona i els nervis de la mainada van en augment amb el pas de les hores. Al llarg del dia d'avui, diferents nens i nenes ja van poder enviar la seva carta a Ses Majestats i també van poder crear el seu propi fanalet per poder il·luminar els carrers de la ciutat durant l’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar.

L’Ajuntament ha habilitat per a l’ocasió un total de 24 punts situats a diferents zones de Girona perquè qui ho vulgui pugui enviar les seves Cartes als Reis d’Orient. Les cues dels més petits es s'han fet notar en aquests indrets, com ara a la pista de gel de la Fira de Girona, el Centre Cívic de l’Onyar -en la imatge superior-, a la plaça de la Font al barri de Fontajau, en el Jardí de la Infància de les Pedreres o a l’Ajuntament de Girona.

En alguns llocs el patge reials, que havia de custodiar la bústia, ha arribat amb una hora de retard per problemes logístics a l’hora de traslladar les bústies

No tot han estat alegries. En algun d’aquests llocs hi ha hagut un ensurt perquè el patge reial, que havia de custodiar la bústia, no apareixia. En trobem un exemple a l’Ajuntament, on algunes famílies s'han queixat a través de les xarxes socials. El retard ha estat considerable, d’una hora. En lloc d’arribar a les 11 del matí ho ha estat a les 12. Diferents problemes logístics a l’hora de traslladar les bústies han estat la causa de tot plegat. El consistori no ha tardat a demanar disculpes per l’espera.

Per qui encara no hagi enviat la seva carta als Reis d’Orient encara té tot el dia d’avui per fer-ho. Llocs com l’Ajuntament, la Fira de Girona o la plaça de la ciutat de Figueres al barri de Montilivi tindran les seves bústies reials, amb els patges custodiant-les, entre les 11 i les 13 hores i les 17 i les 19 hores.

En paral·lel els nens i nenes també van preparar els seus propis fanalets per rebre a Melcior, Gaspar i Baltasar. Ahir ho van poder fer al Centre Cívic de l’Onyar o al Museu d’Art, on es van inspirar en algunes peces de la col·lecció per fer-los, com per exemple, el fanalet que els germans Busquets van dissenyar durant la dècada de 1920. Avui, la rambla de la Llibertat (10:30 hores) serà un altre dels espais on es podran crear aquests fanalets.