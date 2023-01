La Cavalcada de Reis de Girona comptarà amb menys efectius policials

La Policia Municipal no farà hores extra durant la Cavalcada de Reis que se celebrarà demà a Girona. Abans de festes, els sindicats temien que els agents es veiessin obligats a fer aquest servei extraordinari per decret d’alcaldia, com ja va passar per Fires. Al·legaven que aquesta era l’única solució per la qual el consistori podia fer treballar a la Policia Municipal, que des de l’estiu es nega a fer aquestes hores extra fins a arribar a un acord amb l’Ajuntament.

Finalment, això no es produirà, ja que el consistori ha decidit que els agents facin únicament el servei ordinari. És a dir, faran els torns que els pertoquen. Així, demà, durant la Cavalcada de Reis només treballaran els agents que tinguin assignat torn i, d’aquesta manera, hi haurà menys Policia Municipal que en anys anteriors. «No es volen arriscar a fer un altre decret», afirmava l’advocat del SIP-FEPOL, Sergi Fernández. I és que segons ell, això provocaria diferents problemàtiques. Una d’elles, que els agents no complirien amb la conciliació familiar. De fet, quan es va obligar-los a fer hores extra durant les Festes de Sant Narcís, els sindicats ja van portar a l’Ajuntament als jutjats. Durant la presentació de la Cavalcada el passat 21 de desembre, la regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori, Maria Àngels Cedacers, apuntava que «no hem de patir» perquè «està tot ben estudiant». També va voler agrair la labor que faran aquests dies els voluntaris de Protecció Civil. Aquests es coordinaran demà amb els agents de la Policia Municipal a qui els toqui fer el servei ordinari per vetllar per la seguretat durant la Cavalcada. "L'ajuntament no es vol arriscar a fer un altre decret", explica l'advocat del SIP-FEPOL, Sergi Fernández De fet, el SIP-FEPOL no només temia que la Policia Municipal hagués de fer el servei extraordinari durant la Cavalcada, sinó també en altres actes nadalencs, com la cursa de Sant Silvestre. En aquest sentit, Fernández exposa que «els agents es van mobilitzar pel servei ordinari», com també va passar en el partit del passat dijous a Montilivi entre el Girona i el Rayo Vallecano. Sense arribar a un acord L’advocat del SIP-FEPOL també lamentava que tot i els nombrosos intents, encara no s’havia arribat a un acord entre la Policia Municipal i l’Ajuntament. Demanen un número més elevat d’efectius policials per cobrir els diferents actes, així com una millora salarial. En aquest sentit, Fernández exposa que l’Ajuntament tampoc ha aplicat l’augment del salari que detalla la Valoració de Llocs de Treball (VLT) establert l’any 2019. Des del setembre, la Policia Municipal es concentra a la plaça del Vi abans de cada ple municipal. Fernández avisa que els agents es «tornaran a reivindicar» abans del ple del 16 de gener perquè «encara no hi ha hagut cap proposta per part del consistori».