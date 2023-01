La Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra van detenir dues persones al carrer de Pedret en les celebracions de Cap d'Any. Concretament, es van produir al voltant del local d'oci nocturn, situat al número 118 de la via, del qual els veïns s'havien queixat amb insistència d'aldarulls, baralles i brutícia a l'exterior. Les dues detencions es van produir en hores ben diferents, ja que una va ser abans de mitjanit del 31 de desembre, mentre que l'altre ja va ser l'endemà cap al migdia.

La primera va ser el dia 31 de desembre a tres quarts de nou de la nit i va ser la Policia Municipal que va dur a terme la detenció d'un home per ser presumpte autor d'un delicte de desobediència i resistència als agents de l'autoritat. Per altra banda, la segona es va produir a quart d'una del migdia de l'1 de gener, ja que aquest local obre els diumenges el matí. En aquest cas, la detenció la van fer els Mossos. Va ser quan un home va sortir del local amb un got i un ganivet i va increpar i amenaçar amb arma blanca un grup de joves que es trobava al carrer. El controlador d'accés del local va alertar els Mossos dels fets i també va rebre una empenta per part del presumpte autor. Una patrulla dels Mossos es va presentar al lloc i va acabar detenint a l'home com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces. Es tracta d'un delinqüent de 28 anys amb antecedents.

No és la primera vegada que els veïns de la zona es queixen d'aldarulls prop del local. Ho porten fent amb insistència des de fa uns mesos. El regidor de Seguretat, Eduard Berloso, comenta que la pròxima setmana es reunirà amb el propietari de l'establiment per millorar la situació, com ja va fer amb els propietaris dels locals d'oci nocturn d'altres zones de Girona, com els de Figuerola i Bonestruc. Aquests, pertanyen al FECASARM, mentre que el local de Pedret, no. Berloso escoltarà les propostes de l'encarregat de l'establiment del número 118 del carrer de Pedret per millorar la seguretat i la neteja de la zona, així com permetre als veïns un millor descans.