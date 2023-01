L'Ajuntament de Girona desmenteix el que diu el sindicat SIP-FEPOL i afirma que la Cavalcada de Reis que se celebrarà demà a la ciutat tindrà una xifra policial similar a la d'altres anys. Per conveni, el consistori pot mobilitzar a la Policia Municipal de forma excepcional quatre dies l'any, sense utilitzar un decret d'alcaldia com es va fer per Fires. Així, demà es farà ús el primer dia dels quatre disponibles per aquest 2023 per mobilitzar excepcionalment els agents.

El consistori detalla que per la Cavalcada tindran a la seva disposició una quarantena d'agents del servei ordinari, mentre que se n'han convocat 28 per aquest servei excepcional. Per això, expliquen que la seguretat està garantida. Exposen que no només la seguretat durant l'itinerari dels tres reis i la seva comitiva pels carrers de la ciutat està assegurada, sinó també per gestionar el trànsit o tallar carrers i habilitar vies alternatives. També s'espera que durant el recorregut hi hagi menys gent en ser un dia laborable. Tot i així, el sindicat SIP-FEPOL continua afirmat que la Cavalcada tindrà menys efectius policials que en anys anteriors.

Tot això, perquè des de l'estiu els agents van decidir no fer més hores extra per reclamar un número més elevat d’efectius policials per cobrir els diferents actes, així com una millora salarial. Fins ara, l'Ajuntament i els sindicats de la Policia Municipal no han arribat a cap acord.