L'Ajuntament de Girona ha preparat un audioconte sobre l'arribada dels Reis de l'Orient a la ciutat per als infants invidents. El relat gira al voltant d'un treballador del consistori que té l'encàrrec de rebre el seguici reial al peu dels Pirineus i guiar-los fins a Girona perquè arribin puntuals per la cavalcada. El conte es pot seguir només escoltant el relat i està narrat per l'actor gironí Martí Peraferrer. Ara, l'ajuntament ha distribuït aquest recurs a totes les entitats de la Taula d'Accessibilitat i es penjaran cartells als campaments reials amb un codi QR que enllaçarà amb el conte. A més, es difondrà per les xarxes socials i també formarà part del portal web destinat a les festes de Nadal.

Amb l'objectiu de fer l'arribada dels Reis d'Orient més accessible a tots els infants, l'Ajuntament de Girona estrena un recurs per a persones invidents. Es tracta d'un audioconte que relata la història d'Innocenci, el conserge de l'Ajuntament de Girona que aquest any s'encarrega de guiar els Reis d'Orient fins a la ciutat perquè arribin a temps per la cavalcada. Cada any, el consistori tria un dels treballadors municipals perquè ajudi a la comitiva a trobar el camí cap a Girona i aquest any Innocenci en serà el responsable.

Amb aquest punt de partida, el conte explica una història plena d'aventures on la valentia, l'esforç i l'amor incondicional seran claus perquè el conserge compleixi el seu objectiu. La regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori de Girona, Maria Àngels Cedacers, ha explicat que aquest recurs està "ple de referents sonors" que permeten als infants identificar els Reis d'Orient. "Aquest conte familiar vol fer visible allò que per a alguns és invisible", ha afegit Cedacers.

A banda d'aquest recurs, l'Ajuntament de Girona també està treballant en altres serveis per fer la cavalcada més inclusiva. De moment, als campaments reials hi haurà una zona d'aparcament i espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i problemes d'accessibiliat. També hi haurà diverses zones al llarg del recorregut que farà la cavalcada perquè tots els infants tinguin l'oportunitat de viure una nit màgica.