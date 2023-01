Guanyem Girona alerta que el retard executar les obres de la incineradora de Campdorà podria comprtar un sobrecost de 400.000 euros a les arques municipals. Tot això perquè, segons explica la regidora de la formació Laia Pèlach, enguany el cost del trasllat dels residus de Girona al centre de tractament del Vallès ha augmentat un 20%. En concret, el preu per tona ha passat de 120 a 144 euros.

La planta porta tancada des de 2018 i per això l'Ajuntament es veu obligat a assumir aquesta despesa perquè no s’han complert els terminis promesos per fer-hi les obres. Des de llavors els gironins paguen un 7% més de taxa de residus, convertint Girona en la tercera ciutat espanyola amb l'impost més elevat.

Per això, Pèlach creu que el consistori apostarà per congelar l'impost i, d'aquesta manera, aquests diners no previstos s'hauran d'extreure del pressupost ordinari de l'Ajuntament. En aquest sentit, Guanyem reclama que el govern sigui «transparent» amb la ciutadania i que detalli d'on es trauran els diners per fer front a aquesta despesa.

La incineradora de Campdorà ha viscut nombrosos retards en les seves obres. Primer, es va dir que la planta es reobriria el 2020, després es va anunciar per l'any 2022 i fa poques setmanes es va explicar que el 2024 encara no estaria en ple funcionament. Per això, Pèlach afirma que el consistori ha «acumulat una promesa incomplerta rere l'altra mentre els gironins i gironines continuen pagant més del que els pertocaria». La regidora també explicava que «la incineració és un model obsolet» i que caldria que s'apostés per formes de reciclatge i sobretot de reducció dels residus.