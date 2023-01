El PSC de Girona creu que és imprescindible i urgent aprovar una nova normativa municipal de tinença d’animals. Expliquen que aquesta ordenança hauria de recollir diferents propostes i al·legacions de les entitats animalistes de la ciutat. També exposen que s’atengui les necessitats de la ciutadania, procuri pel benestar dels animals i que faciliti la convivència entre les espècies.

Per això, reclamen la creació de més itineraris perquè els gossos puguin córrer lliurement, així com un control de plagues i la gestió de les colònies de gats de forma ètica i en col·laboració amb les entitats animalistes. A part, els socialistes també volen que aquesta nova normativa detalli que els responsables dels animals hagin de complir amb la recollida dels excrements i amb la neteja dels orins amb aigua. «El tracte correcte als animals forma part de l’humanisme del segle XXI. A Girona cal que des de l'Ajuntament treballem per equiparar la normativa d'aquesta matèria a la voluntat i valors de la societat actual», apunta la portaveu del PSC, Sílvia Paneque.