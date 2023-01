El PACMA (Partit Animalista i amb el Medi Ambient) ha convocat una vintena de manifestacions a l'Estat, entre les quals a la ciutat de Girona, per protestar per la llei que exclou els gossos de caça de la llei de protecció animal. A Girona es farà a les dotze del migdia, davant la subdelegació del Govern, entre la Gran Via de Jaume I i l'avinguda 20 de juny. La protesta vol reclamar que es tracti tots els gossos per igual. "Una convocatòria per exigir que la llei protegeixi tots els gossos per igual, sense excepcions de cap mena", indiquen els convocants.