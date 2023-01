Els Mossos d'Esquadra han detingut un lladre a qui atribueixen ser el responsable quatre robatoris amb força en cases, dues d'elles ubicades al barri de Palau de la ciutat de Girona.

L'arrestat té 28 anys, un antecedent policial i el dia 3 de gener va ser detingut a Barcelona, on resideix. L'home va quedar acusat de ser el presumpte autor de quatre robatoris amb força en domicilis. L'endemà va passar a disposició judicial i el jutge en va decretar el seu ingrés a presó.

El dia del dispositiu policial realitzat a Barcelona, els Mossos van localitzar al seu domicili 4.650 euros en metàl·lic, 200 euros en divises de 13 països, rellotges, joies i eines.

Tota la investigació ha estat coordinada entre les Àrees d'investigació de la comissaria de Girona i la de la Regió Policial Metro Nord.

El primer dels robatoris amb el qual se'l relaciona data del dia 18 de juliol i va tenir lloc a la localitat del Vallès de Sant Fost de Campsentelles. Aquí, el lladre va aconseguir accedir a la casa aïllada i va emportar-se un botí molt llaminer: 7.000 euros, rellotges i joies.

El segon fet és ja més recent, de l'11 de desembre passat i va tenir lloc en una casa de la Roca del Vallès. Aquí el lladre va entrar al domicili fent escalament i va robar diners.

A Girona els dos robatoris del barri de Palau van ser pocs dies després, ambdós el dia 16 de desembre. En el primer robatori amb força, es va emportar 6.000 euros, rellotges i joies. Mentre que en el segon, 600 euros en efectiu, joies i un rellotge valorat en 1.300 euros.

Arran de tots els fets, es va coordinar la investigació policial entre les dues zones de Catalunya on actuava el lladre. Aquesta va culminar el dia 3 de gener amb un dispositiu de localització i detenció del presumpte lladre.

Els Mossos van realitzar l'escorcoll del domicili de Barcelona on residia el presumpte lladre. Durant l'entrada, hi van localitzar diverses peces del botí robat així com diners. L'endemà va passar a disposició judicial i el jutge en va decretar el seu ingrés a presó.