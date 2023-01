«Mira, ara arriba el rei blanc», exclamava una mare al seu fill, de no més de tres anys. El nen se l'ha mirat embadalit, com si no s’ho acabés de creure. Però era ben real, els tres reis s’han ben guiat amb l’Estel d’Orient que brillava des de dilluns a la façana de la Catedral i, un any més, tornaven a ser a Girona després d’un llarg camí. I la gent els esperava amb moltes ganes. Enguany, amb un recorregut idèntic al de 2022, però ja amb l’absència total de les mascaretes i amb Ses Majestats que han fet un primer tram d’itinerari amb carrossa i l’últim a peu, des del carrer Santa Clara fins a La Copa, per ser més pròxims a les persones que s'ha concentrat en aquella zona.

Uns ulls vidriosos, plens d’emoció. Cares alegres, somrient. Crits dels nens i nenes, cadascun cridant el nom del seu rei preferit. Fos Melcior, Gaspar o Baltasar, saludava amb delicadesa i tendresa i amb un somriure. I és que la nit més màgica de l’any té aquestes coses. És clar que la mainada és la que ho viu amb més entusiasme, intensitat i amb certs nervis, pensant que es trobarà l’endemà quan obri els desitjats regals. Però també és una nit especial per mares, pares, avis o àvies. Per persones de totes les edats, que també recorden amb nostàlgia aquelles nits de Reis de quan eren infants, i ara reviuen aquests moments acompanyant els seus fills, cosins o nebots. Fos qui fos, tothom té cabuda en una Cavalcada de Reis, i aquest nit tot el recorregut que han fet Ses Majestats, acompanyats per tota la comitiva, ha estat ple de gom a gom. Tothom volia trobar el seu espai per veure passar els tres reis.

LA MAINADA, LA PROTAGONISTA. Amb un itinerari igual que el de l’any passat, els Reis d’Orient van sortir del Camp de Mart on els esperaven les mirades meravellades i embadalides dels més petits, que els saludaven amb molt entusiasme durant tot el camí. Va ser un dia llarg, amb activitats ja des del matí, tot esperant que aquesta nit Melcior, Gaspar i Baltasar facin la seva feina i deixin tots els regals que havien demanat.

A les sis arrencava la Cavalcada amb els participants habituals com carters, caramelers, tamponers, cuiners i amb la novetat d’uns pastors que completaven el grup dels carboners. Però és clar, els protagonistes principals eren Melcior, Gaspar i Baltasar. Els nens i nenes els esperaven amb els fanalets que ells mateixos havien dissenyat per rebre’ls ben engalanats i il·luminar-los el camí. La gent, sobretot els més petits, es posava a repicar i a cridar els seus noms quan passaven per davant ells. Tampoc podia faltar la sempre omnipresent cançó dels tres reis, que sonava i es cantava al ritme de la música dels diferents instruments i músics que componien la Cavalcada.

Amb 280 participants han sortit del Camp de Mart i han enfilat el carrer de Caterina Albert i la plaça Miquel de Palol en direcció a la Punxa per passar, posteriorment, per la plaça Poeta Marquina, la ronda Santa Maria Claret i el carrer Joan Maragall per després arribar a la Plaça Catalunya. Melcior, Gaspar i Baltasar han fet aquest primer tram amb una carrossa a pedals, imperceptibles per qui veiés la Cavalcada, ja que estava coberta de caixes i diferents teles. Només el moviment dels dos pedaladors i el timoner feien intuir que l’aparell no es movia sol. Semblava màgia.

Ben a punt de dirigir-se cap al carrer Santa Clara, els tres reis han baixat de la carrossa i han continuat l’últim tram a peu. Han arribat a la plaça Independència des d’on han fet camí cap a la Copa passant per Ramon Folch i la rotonda del rellotge. Un cop a la Copa s'ha celebrat l’acte final, amb el discurs a càrrec del rei Gaspar. «Venim de molt lluny, de l’Orient, i ja sabeu que portem coses a la gent», començava. Un discurs que recordava que entre tots hem de lluitar per «una via que es diu germanor i solidaritat, amor i estimació, i s’atura a les estacions de la pau i la tendresa i a l’abaixador de la lluita contra les injustícies per fer un món millor». I, per finalitzar, la cançó dels tres reis que tothom, grans i petits, ha cantat amb entusiasme.

A dos quarts de nou de la nit l’acte ja havia acabat. «Us demanem que aneu a dormir ben d’hora», deia Gaspar en el seu discurs. Tothom ho complirà, segur, no fos cas que demà, si algú va a dormir tard, es trobi un trosset de carbó. Potser costarà una mica més del compte agafar el son, amb aquells nervis habituals d’una nit de Reis. Això, sense abans deixar una mica de menjar i beure per Ses Majestats. I és que amb tants regals a repartir necessiten agafar forces. «Una mica de xampany, glopet i un tall de torró», demanava el rei ros. Però s'ha de descansar i deixar a Melcior, Gaspar i Baltasar fer la seva feina. Com cada any la faran amb molt d’amor i cura, i demà matí, nens i nenes, i també els més grans, trobaran i obriran els regals amb il·lusió, desitjant que es compleixin els seus desitjos.