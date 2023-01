La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) Girona Salt ha portat carbó a l'alcaldessa Marta Madrenas. En una acció simbòlica, han dut bosses davant l'ajuntament acompanyades d'una carta exposant que les famílies dels blocs de Santa Eugènia i de Sant Narcís en risc de desnonament després que la Sareb hagi adquirit els immobles. Es volen reunir amb l'alcaldessa, però no han tingut resposta: "Es mereix el carbó". Durant la protesta, la PHA també ha denunciat que un jutjat ha fixat el 8 de febrer com a data per desnonar una dotzena de famílies que viuen a Sant Julià de Ramis (Gironès). La portaveu Marta Afuera ha explicat que han estat un any pagant el lloguer a l'anterior propietari i que la Sareb no ha volgut regularitzar-los la situació: "Han estat víctimes d'estafa".

"A l'atenció de l'alcaldessa Marta Madrenas: Les famílies dels blocs de Santa Eugènia i Sant Narcís afectades per desnonaments de la Sareb ens volem reunir amb la persona que a dia d'avui realitza la tasca d'alcaldessa a Girona i de diputada de Junts encarregada de tasques d'habitatge al Parlament de Catalunya". Aquest és el contingut de la carta que la PAH Girona Salt ha penjat a les bosses que simbolitzaven carbó per reclamar a l'alcaldessa de la ciutat que es reuneixi amb les famílies que podrien haver d'abandonar casa seva després que la Sareb hagi adquirit els immobles. Una de les afectades, Ivette Chico, ha assegurat que Madrenas es "mereix" el carbó perquè no han obtingut resposta a la petició de reunió. A més, consideren que l'ajuntament pot "fer més" per atendre les famílies i per evitar que s'executin els desnonaments. La PAH Girona Salt també ha donat a conèixer aquest dijous la situació dels veïns d'un altre edifici que viuen la mateixa situació. En aquest cas, a Sant Julià de Ramis. Segons ha explicat la portaveu de la plataforma, Marta Afuera, les famílies han estat "víctimes d'una estafa" perquè van estar un any pagant el lloguer a l'anterior propietari de l'immoble tot i que la Sareb va adquirir l'edifici l'abril del 2018. Ho van descobrir el 2019, quan van rebre un requeriment d'informació per part del jutjat. Des d'aleshores, han intentat regularitzar la situació de lloguer per ara ja amb la Sareb o, fins i tot, han provat de comprar el pis. No ha estat possible i ara ja tenen data i hora de desnonament: el 8 de febrer a les 10 del matí. La intenció de la PAH és impedir-ho, tant a través de la mobilització social com per la via legal esgotant totes les opcions possibles. Afuera demana, un cop més, la implicació d'ajuntaments, Generalitat i també de la justícia per evitar que es repeteixin situacions "tan injustes".