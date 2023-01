A causa de la baixa xifra de contractació de persones en risc d'exclusió social de l'ens públic a Girona, el PSC ha presentat a l'equip de govern unes esmenes del protocol de contractació responsable del consistori per evitar que aquesta xifra continuï a la baixa. Segons els socialistes, «les dades no són bones». El 2013 es van contractar a tretze persones amb discapacitats, però el número ha anat baixat amb el pas dels anys i el 2020 en va ser tres, el 2021 només una i l'any passat va tornar a pujar fins a quatre. «No és comprensible que un Ajuntament com el de Girona només tingui vuit contractacions d'aquest tipus en els darrers tres anys», explicaven les regidores Sílvia Paneque i Bea Esporrín.

Ha estat Esporrín que ha fet arribar aquestes esmenes a l'equip de govern on es detalla que el Servei Municipal d'Ocupació (SMO) assumeixi ser l'organisme de control de les baixes i les noves incorporacions de la contractació de persones en risc social. Aquest, també exposa que hi hagi més vigilància dels serveis que presten les empreses i de les borses per la contractació de persones amb alguna discapacitat, així com que cal tenir les borses a punt per poder donar una resposta ràpida, de manera que les convocatòries de Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP) estiguin ajustades a les borses que necessiten. «Aquest seguit de propostes pensem que serien efectives per tenir una contractació responsable de persones amb risc d'exclusió social», apuntava Paneque.

Els socialistes també han demanat incloure un punt a l'article que parla de la solvència tècnica en contractes que tinguin per objecte principal la integració social. També que hagin de tenir una revisió anual demanant les altes i les baixes de les contractacions de les persones en greu risc d'exclusió social i un règim sancionador en cas d'incompliments.

El PSC també han proposat que davant de la intenció del govern de la creació d'un nou protocol, s'ha d'incloure les clàusules de medi ambient per promoure la compra de productes més sostenibles i respectuosos amb l'entorn. Aquesta idea de la unificació serviria per a simplificar, agilitzar i fer més útil la normativa i no acumular més protocols d'actuació. «Estem esperant que es convoqui la reunió de seguiment per analitzar les esmenes que s'hauria de fer a mitjan gener, esperem que les aportacions puguin revertir l'actual context de contractacions», afirma Esporrín.