Un incendi de contenidors al barri de Santa Eugènia provoca danys en vehicles i a la façana d'un edifici.

El foc s'ha declarat cap a un quart de sis de la matinada i els Bombers s'han desplaçat fins al carrer Montseny amb tres dotacions.

En arribar s'han trobat un incendi molt violent, ja que la flama era molt alta. Des del cos d'emergències destaquen que el foc i l'alta temperatura ha causat danys en cinc vehicles aparcats a la zona. Dos d'ells són els que han patit les afectacions més greus. La resta han patit danys per l'alta temperatura en para-xocs i altres elements dels cotxes.

El foc hauria començat al número 55 del carrer Montseny on hi ha una illa de contenidors. Tots els quatre contenidors han acabat destrossat per les flames. Que de retruc han afectat vehicles aparcats al costat i també tres més que hi havia a l'altra banda del carrer.

A l'altura de l'edifici que hi ha ubicat el número 52 d'aquest carrer del barri de Santa Eugènia, també han cremat dues persianes d'un habitatge ubicat al primer pis. I també el cablejat d'alta tensió, segons el cos d'emergències.

En aquest carrer no és el primer cop que es declara un incendi de contenidors. El matí de Nadal també s'hi van haver de desplaçar els Bombers pels mateixos fets.

L'incendi de contenidors està sota investigació de la policia.

Aquest no és el primer que causa conseqüències més enllà dels contenidors i hi ha danys en vehicles o façanes d'edificis. Per Nadal i Sant Esteve va haver-hi dues nits amb diversos incendis de contenidors -en van cremar 20- a Girona i Salt. En el cas de Nadal, els Mossos van detenir dos joves a Salt per ser els presumptes autors de la crema de contenidors i vehicles.

D'altra banda, la setmana anterior també n'hi havia hagut un altre a Sant Narcís. En concret a l'escola Fedac Sant Narcís, va cremar part de la façana arran del foc de contenidors i també un cotxe aparcat.