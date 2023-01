El cementeri islàmic de Girona, que reclama la comunitat musulmana des de fa més de dos anys, serà una realitat aquest any. El passat 23 de desembre diferents membres de la comunitat es van reunir amb el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, que es va comprometre a enllestir el projecte el 2023. Aquest, s’ha endarrerit més del compte per temes burocràtics.

En concret, perquè l’empresa que gestiona el cementiri és mixta, i la finalitat del consistori era que fos pública 100% comprant les accions de l’altre soci privat. Però tot això s’està allargant i ara «ho tirarem endavant de la forma que sigui», explicava Terés. «El compromís no ha decaigut», també declarava el regidor i la idea era tirar-ho endavant a través de l’empresa mixta, però «encara no hem pogut finalitzar amb la compra de les accions». De fet, és una de les inversions que va presentar el consistori pels pressupostos de 2023 i que també es van presentar el 23 de desembre. En concret, aquesta inversió és de 80.000 euros.

D’aquesta manera, sembla que per fi aquesta zona habilitada per a enterrar a persones de religió islàmica situada al Cementiri Nou de la ciutat veurà la llum després de tot un procés que es va iniciar a mitjan mes d’abril de 2020. I és que a part dels diferents problemes derivats de l’empresa mixta que gestiona l’espai, durant el procés també en va sortir un altre. Aquest, venia perquè es va haver de fer una rehabilitació d’una zona del cementiri, però en cap cas afecta l’espai que ja s’havia reservat per instal·lar les tombes per a la comunitat musulmana.

Terés també detalla que les obres ja estan en licitació i un cop s’hagin adjudicat el procés de construcció és «relativament senzill». Per això, calcula que en poques setmanes les accions estaran finalitzades. Apunta que «millor si pot estar fet abans de l’estiu», però encara que aquest no sigui el cas assegura que sí que el cementiri islàmic estarà fet «abans que acabi el 2023». Prèviament a executar les obres, però, s’han de passar per altres processos. I és que primer ha de ser aprovat pel Consell d’Administració. El regidor de Sostenibilitat exposa que aquest serà un tema que es tractarà el febrer i que llavors es tornarà a reunir amb la comunitat musulmana per explicar-los en quin punt està el projecte. Tanmateix, després caldrà que aquesta obra surti a licitació i si no queda deserta i s’adjudica a alguna empresa el cementiri islàmic seria una realitat en els terminis previstos.

Un total de deu tombes

La zona on es construirà el cementiri islàmic va ser escollida pels membres de la comunitat musulmana, juntament amb el consistori. L’espai que s’habilitarà és una part elevada i separada dels nínxols actuals del Cementiri Nou i que se situen més cap a un dels límits de l’espai, a sobre una zona ja construïda. En concret, es construiran deu mòduls prefabricats que van a terra, per respectar el ritu islàmic, amb les tombes orientades cap a La Meca. De totes maneres, el president de l’associació SIRAJ i membre de la comunitat musulmana a Girona, Rabie Fares, considera que «són poques».

I és que Fares considera que la comunitat musulmana que hi ha a Girona és molt nombrosa i que per això es necessitarien més sepultures. «La solució ideal és un cementiri més gran per a la comunitat», afirma. Tot i així, accepta les disculpes del regidor el dia de la reunió pel fet d’haver tardat tant i afegeix que després «d’esperar dos anys i mig, almenys tindrem cosa». Tanmateix, tan ell com Terés expliquen que aquesta parcel·la situada a dins el Cementi Nou «permet una ampliació i si fan falta es poden construir més tombes».