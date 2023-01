Una vintena de persones s'han congregat aquest diumenge al migdia davant la subdelegació del Govern a Girona per mostrar el seu desacord amb la nova llei de protecció animal promoguda pel PSOE. Denuncien que l'esmena, que es va aprovar al Congrés a mitjans de desembre, no inclou els gossos de caça, guarda i altres activitats específiques i consideren que "encara hi ha temps per rectificar". "Creiem que tenen el mateix dret els gossos de cacera, que els que són mascotes", ha dit Isabel Ramos, una de les assistents. La concentració l'ha convocat el Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA) i s'ha fet de forma simultània a 27 ciutats de l'Estat. A Catalunya, n'hi ha hagut a Girona i també a Barcelona.

Puntualment a les dotze del migdia, una vintena d'animalistes acompanyats dels seus gossos (la majoria galgos) han acudit a la concentració convocada pel PACMA davant la seu de la subdelegació del Govern a Girona, ubicada al número 2 de l'avinguda 20 de juny. A crits de "no són de caça, són de casa" o "els mateixos gossos, la mateixa llei", els assistents reclamaven ampliar la llei de protecció animal que precisament està en tràmit, després que el 22 de desembre s'aprovés una esmena al Congrés dels Diputats per part del PSOE i amb el suport de PP, PNV, Vox i Ciutadans. Aquesta nova normativa millorarà la vida de molts animals perquè implica un enduriment de les penes per maltractament, venda i sacrifici, però exclou els gossos de caça, guarda i altres activitats. Per això, una de les afiliades al PACMA i assistent a la manifestació, Isabel Ramos, ha explicat que des del partit animalista es considera que "la llei està mal feta". Denuncien que els galgos i altres races utilitzades habitualment per caçar estan "totalment desprotegides". Ramos detalla que "quan acaba la temporada de cacera, els caçadors es desprenen d'ells de qualsevol manera; els pengen, els abandonen...". I és una pràctica que el partit vol aturar endurint la llei. De fet, segons ha dit la mambre del PACMA, "tots els animals de la concentració d'aquest diumenge a Girona són adoptats". Ramos assegura també que han arribat a les famílies en "molt males condicions" i que molts arrosseguen seqüeles psicològiques. Una de les associacions de la demarcació de Girona que es dedica a rescatar aquests animals i buscar-los una família és 'Galgo 112', que està instal·lada a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, i dona suport a la manifestació. Aquest diumenge hi han estat presents altres entitats animalistes com 'Sos cat's' o 'Gatets la peludeta', dedicades a l'esterilització i l'adopció de gats del carrer. De forma simultània a 27 ciutats de l'Estat La concentració s'ha fet de forma simultània a 27 ciutats de tot l'Estat, entre les quals Girona i Barcelona a Catalunya. A la capital catalana, la concentració s'ha fet a la plaça Sant Jaume on també han assistit desenes de persones amb els seus gossos. Del total de localitats on s'ha fet la protesta, 25 s'han convocat directament pel PACMA, i dues ho han fet en col·laboració amb el partit polític Progrés a Verd (Palma de Mallorca) i APA Rioja (Logronyo) sota el lema “#CapGosForaDeLaLlei”. Amb tot, la voluntat del partit animalista és que "la llei es rectifiqui" perquè, insisteixen, "encara hi ha temps".