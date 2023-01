La Mesa de contractació de l’Ajuntament de Girona ha admès la documentació de les dues empreses que es van presentar per realitzar les excavacions arqueològiques de la Casa Pastors, seu de l’antiga Audiència Provincial, situada a la plaça de la Catedral. Són l’Associació de Tècnics Investigacions Culturals i Socials SL (ATICS) i Baula Recerca Arqueològica les que hauran d’estar pendents del que digui la Mesa, que acabarà escollint la millor de les dues propostes per portar a terme aquestes accions.

Ambdues empreses ja s’havien presentat per portar a terme les excavacions arqueològiques del mateix edifici l’any 2019. En aquella ocasió es van arribar a presentar quatre propostes i la guanyadora va ser l’arqueòloga Maribel Fuertes Avellaneda, que va oferir fer l’execució dels treballs per 72.520 euros, tot i que el preu de sortida era de 81.312,45 euros. L’abril de 2021, Maribel Fuertes Avellaneda va presentar una instància de renúncia al contracte per incompatibilitat professional.

Ara, el preu de sortida és superior, de 186.411,49 euros. Un cop es formalitzi el contracte, l’adjudicatària tindrà quatre mesos per dur a terme les tasques d’arqueologia. Després, es podran portar a terme les obres de rehabilitació per convertir l’edifici en la seu del nou Museu d’Art Modern i Contemporani de Catalunya de Girona.

De fet, fa anys que el consistori vol portar a terme els treballs d’adequació de la Casa dels Pastors. I és que el projecte de l’arquitecte Jordi Bosch Genover va ser aprovat el juliol de 2018. Aquest, però, s’ha trobat amb diferents problemes.