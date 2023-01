La collita de pomes Pink Lady, que es produeixen principalment a Girona i Lleida, serà entre un 20% i un 30% inferior a la de l’any passat, a causa de les condicions meteorològiques que ha patit Espanya, segons les estimacions dels productors. Alex Creixell, productor de Pink Lady a Girona, explica que a la demarcació esperen assolir les 7.000 tones.

D’aquesta manera, la meteorologia d’aquest any ha condicionat a la collita, ja que les gelades patides a l’abril i les temperatures extremes de l’estiu han minvat la producció.

Després de dos mesos de recol·lecció, els productors de Lleida i Girona han avançat que seran pomes marcades pel seu «impressionant» color rosa i una «dolçor fora del que és comú» en comparació de l’exercici anterior. Això les acosta molt al segment de les «supersweets», pomes molt més saboroses.

Per altra banda, els productors de Pink Lady aposten per la innovació tecnològica. Així, tant a Girona com a Lleida, aquesta temporada s’ha implantat la tècnica del desfull, que es duu a terme 15 dies abans de la collita per millorar el color. També han tecnificat mètodes per donar humitat al camp i les pomeres. Una innovació que en terres gironines ha su incorporar una xarxa d’estacions climàtiques i sensors a les finques dels seus productors per monitoritzar les necessitats d’aigua de les plantes, aconseguint un estalvi estimat d’aproximadament el 35%. Pink Lady fa 25 anys que es conrea a Espanya. A les comarques gironines hi ha 27 productors que conformen aquesta comunitat i compten amb un total de 200 hectàrees.