La pista de gel de Girona tanca aquest diumenge a la nit la 16a edició, després de poc més de dues setmanes d'activitat. L'organització calcula que ho farà amb una despesa extra d'uns 15.000 euros per la pujada del preu de l'electricitat. Això, si el consum es manté en els 40.511 quilowatts de l'any passat. La directora de la Fira de Girona, Coralí Cunyat, explica que per mirar de fer-hi front "s'ha incrementat el preu del patinatge", que ha passat de valer nou euros l'hora per persona a onze. Si no s'hi arriba, el sobre cost l'assumirà la Fundació Fira de Girona que és qui ho organitza anualment. A banda, s'ha requerit utilitzar 56.000 litres d'aigua que es retornaran aviat a la xarxa pública.

La directora de la Fira de Girona assegura que, tant per l'augment del cost de l'electricitat com per la sequera, es van plantejar l'opció d'instal·lar per primer cop una pista sintètica. Tanmateix, no es va tirar endavant perquè "incrementava el pressupost uns 20.000 euros i no era viable econòmicament". En concret, Cunyat detalla que si habilitar aquests dies la pista de gel té un cost de 43.000 euros, la més barata de les sintètiques rondava els 63.000.

Això, assegura, "sense tenir en compte l'increment del preu de la llum". Segons afirma la directora, l'any passat el cost global d'instal·lar la pista de gel a Girona per Nadal (sumant al preu de la pista les despeses addicionals com el salari del personal o el lloguer del material) va rondar els 95.000 euros. Aquest any calculen que haurà arribat als 110.000; mentre que amb una sintètica, el cost s'hagués enfilat fins als 130.000 euros.

Tanmateix, a causa de les dimensions de l'actual pista de gel, optar per la tradicional ha requerit una gran quantitat d'aigua. Coralí Cunyat detalla que cada metre quadrat s'omple amb 70 litres, per poder generar una capa de gel d'uns set centímetres de gruix a tota la superfície que permeti patinar-hi. Per tant, a la de Girona s'hi han hagut d'abocar un total de 56.000 litres. Una quantitat d'aigua que s'ha extret de la xarxa pública i que s'hi retornarà un cop hagi passat per la planta de tractament.

800 metres quadrats patinables

La de Girona és una de les pistes més grans de Catalunya, amb una zona patinable de 800 metres quadrats i un tobogan de 27 metres de llargada i 2,5 metres d’alçada que disposa de tres carrils per baixar-hi amb trineu. Inaugurada a la ciutat el 2006, les tres primeres edicions es feien a l'actual plaça U d'octubre. Llavors, la pista romania oberta a l'aire lliure i al centre de la ciutat gairebé un mes. A partir del 2009, es va traslladar al recinte actual i a poc a poc ha anat adaptant el format.

Enguany, la pista de gel de Girona ha estat oberta des del 23 de desembre i fins a aquest diumenge 8 de gener en horari de deu del matí a nou del vespre. Els dies 24 i 31 va adaptar l'horari i va estar oberta fins a les set de la tarda; el dia 5 de gener, només va obrir el matí fins a les dues; i els dies 1 i 6 ho va fer a la tarda, de quatre a nou del vespre. El dia de Nadal ha estat l'únic dia que s'ha tancat.