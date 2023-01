La UdG perd posicions entre les universitats més sostenibles

La Universitat de Girona s'ha situat en la 57a posició del GreenMetric Ranking of World Universities de 2022. Aquesta és una iniciativa que porta a terme la Universitat d'Indonèsia des de 2010 avaluant la sostenibilitat dels centres universitaris d'ensenyament superior de tot el món basant-se en sis criteris diferents. Any rere any, s'han anat incorporant més centres fins a arribar a ser-ne 1050 en l'última classificació.

La UdG va entrar en aquest rànquing per primera vegada l'any 2016 i des de llavors s'havia consolidat com una de les cinquanta universitats europees més sostenibles, fins que el 2022 ha deixat d'estar-hi. A escala mundial també ha baixat de la posició 120 a la 180, i en l'àmbit espanyol ho ha fet de la sisena a la desena. En canvi, es manté com a segona universitat catalana més sostenible, per darrere de l'Autònoma (UAB).

No s'ha de considerar un descens important, ja que en un any el GreenMeetric ha incrementat en gairebé un centenar la xifra d'universitats. El 2021 n'eren 956, mentre que l'any passat ja en van ser 1.050. A escala europea aquest increment va ser menor, de 265 a 271. Tot i així, s'ha de valorar que un any més, la puntuació de la UdG va en augment. I és que el 2018, quan es va situar en la posició nombre 46 del rànquing, va tenir 6.550 punts. Mentrestant, el 2022 en va aconseguir 7.675, 25 més que el 2021. És en l'apartat «Energia i Canvi climàtic» on, un any més, ha obtingut més punts, un total de 1.800 i és la quinzena universitat europea més valorada en aquest aspecte, empatada amb dos altres centres. D'aquesta manera, ha incrementat respecte a la puntuació de 2021 en aquest apartat, quan va ser de 1.750. També ha millorat la seva nota en «Ubicació i infraestructura», de 875 el 2021 a 950 el 2022. Per altra banda, s'ha mantingut pel que fa a «Educació» i «Gestió de residus», els dos amb 1.575 punts, i també en «Transport», amb 1.275. En canvi, ha continuat baixant en l'aspecte «D'ús d'aigua» i només ha sumat 500 punts.

La neerlandesa Wagenigen University & Research és la més ben valorada per part de la Universitat d'Indonèsia per sisè any consecutiu. Igual que el 2021, ha sumat 9.300 dels 10.000 punts possibles i encapçala la llista de les universitats més sostenibles del món. La segueixen la Nottingham Trent University i la Universitat de Nottingham, les dues amb 9.175 punts. En l'àmbit espanyol, la universitat més ben valorada el 2022 ha estat la Complutense de Madrid, amb 8.725 punts.