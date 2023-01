Els Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Girona van detenir ahir un home i una dona, ambdós de 22 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

En aquest cas, l’operatiu va permetre desmantellar una altra plantació interior en un pis ocupat situat en un edifici del barri Creu de Palau de la ciutat de Girona. La investigació es va iniciar a finals de desembre gràcies a la col·laboració ciutadana.

A primera hora del matí del dia 9 es va dur a terme una entrada i perquisició en l’immoble per part d’efectius de la unitat de Seguretat Ciutadana de Girona, efectius de la Unitat d’Investigació i el suport de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona.

La policia va intervenir 322 plantes de marihuana, 188 esqueixos i 1.800 en efectiu. També van trobar, a part de tota la infraestructura necessària per a cultiu, indicis del tràfic com onze embolcalls preparats per la venda, diversos cabdells embolicats i una bàscula de precisió.

El valor de la defraudació elèctrica ascendia a més de 14.000 euros.

Els arrestats, dels quals només a l’home li constaven antecedents, han passat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Girona.