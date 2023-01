Des d’ahir els usuaris del CAP Santa Clara de Girona que vulguin vacunar-se de la grip o covid-19 s’hauran de desplaçar a l’Espai d’Interpretació de la Generalitat de Girona. Fins ara, s’havia habilitat l’Espai Cívic Mercadal per a aquests usuaris, però ha deixat d’estar operatiu i com que les obres del CAP Santa Clara segueixen en curs, s’ha buscat un nou espai. De fet, la seu de la Generalitat ja es va habilitar durant mesos com a punt de vacunació massiu, després que es tanqués el Palau Firal. Concretament, va obrir a principis d’octubre de 2021 fins a finals d’agost de l’any passat i en total s’hi van administrar 71.950 vacunes, 9.983 de les quals, dosis pediàtriques. A partir de llavors, la vacunació es va concentrar de nou als CAPs. Aquesta vegada, l’espai es torna a habilitar per un gruix de població més petit.