Enjoy preveu obrir un restaurant a plaça Independència abans de l’estiu

Tota la cantonada de la plaça de la Independència, on fins fa poc hi havia una seu bancària de BBVA, el restaurant El Boira i la gelateria la Bombonera, passaran a ser, ben aviat, un únic local. La cadena de restaurants Enjoy ha llogat aquests tres establiments i els nous propietaris preveuen obrir aquest restaurant abans de l’estiu d’aquest any. De fet, expliquen que el projecte ja està realitzat i el que fan ara és la decoració.

A finals de setembre de l’any passat Enjoy ja s’havia fet amb els lloguers del mític El Boira, que pertanyia al Grup Boira, i de la seu que anteriorment havia ocupat BBVA. El desembre, va ser el torn de llogar el local que fins ara havia ocupat La Bombonera i, d’aquesta manera, el nou restaurant d’Enjoy ocuparà tota la cantonada de plaça de la Independència. Els propietaris de la cadena expliquen que aquesta última adquisició la van fer pensant amb les vistes al riu Onyar. Aquest serà el cinquè restaurant que obrirà Enjoy, després d’inaugurar el primer a Empuriabrava el 2018. Després també van posar en marxa el de Platja d’Aro, el del centre comercial Mataró Parc i el de La Maquinista de Barcelona. Aquest de Girona, però, els feia «molta il·lusió». Abans de la inauguració, que preveuen per abans de l’estiu, hauran de fer algunes reformes per convertir els tres locals actuals en un de sol. S’hauran de tirar a baix algunes parets, però la direcció explica que «no és un treball molt complicat». Sobre el menjar que serviran detallen que serà d’un estil semblant als altres establiments de la cadena, cuina tradicional i mediterrània, amb plats elaborats a partir de productes de proximitat. Tanmateix, li volen donar «un toc una mica diferent», i ho faran amb els plats de carn a la brasa. View this post on Instagram A post shared by Enjoy It Empuriabrava (@enjoyitempuriabrava) Adéu a La Bombonera Segons els lectors de Diari de Girona, La Bombonera tenia els millors gelats de la ciutat en una votació popular que es va fer l’any 2017. El local que tenia llogat des de desembre de 2014, la parella Juanjo Grima i Begoña Sopesens va ser escollit amb un 33% del total dels 14.000 vots. El passat 31 de desembre, la gelateria va abaixar la persiana després de vuit anys. Els qui a partir d’ara tenen el local els havien anat a veure en algunes ocasions, però expliquen que tot va ser un «pim-pam». La Bombonera és la millor gelateria de Girona segons votació popular L’últim dia, Begoña Sopesens encara va elaborar la seva última recepta de gelat artesà, el de tarta sacher. «No volia marxar d’allà sense fer-lo», apunta. Aquesta era la quaranta-novena que s’elaborava a la Bombonera. De fet, tot va ser tan ràpid que els encarregats de la gelateria afirmen que ja tenien dissenyat tot el que farien el 2023, entre fires i maquinària que es volia comprar. Grima i Sopesens expliquen que «la vida té etapes» i, tot i que encara tenien el lloguer del local per deu anys més, han decidit que era el moment de plegar. Amb la seva seixantena d’anys, el negoci els robava «moltes hores, molta energia i molta vida», i ara és el moment d’una altra etapa. View this post on Instagram A post shared by Gelateria La Bombonera (@gelateria_labombonera) També detallen que, de les 49 receptes que han elaborat al llarg d’aquests anys, les que més han agradat són les clàssiques. Entre els exemples destaquen el gelat de xocolata negra, el de pistatxo, el de mango o el de vainilla. El «secret» de l’èxit, de «començar des de zero i arribar a mil», ha estat fer la producció de gelat diàriament, utilitzant «productes naturals». A part de Juanjo Grima, que s’encarregava de les vendes, i Begoña Sopesens, que feia la producció dels gelats, la parella destaca que al llarg dels vuit anys els ha acompanyat un «bon equip».