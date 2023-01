Comença el clàssic compte enrere de la mostra Girona, Temps de Flors. Des de fa uns dies, l’Ajuntament ha iniciat la recerca d’empreses per diferents serveis. El que, per ara, necessita una despesa més important correspon al servei d’hostes i hostesses que cada any informen als visitants dels muntatges que hi ha en diferents punts emblemàtics de la ciutat, així com gestionar les possibles cues que s’hi organitzin. Per un sol any, el pressupost estimat s’enfila als 117.397,18 euros i es podrà prorrogar anualment tres anys més. També hauran de fer un recompte de les persones que entren en els espais, amb un comptador, en alguns dels espais. En total, hauran d’atendre 42 indrets.

Aquest serà segurament el servei amb un cost més alt que sortirà a concurs públic de Temps de Flors. El més elevat correspondria al subministrament de flors i plantes, però es va adjudicar l’any passat i hi ha l’opció de pròrroga. Si alguna de les parts no ho desestima, quedarà perllongat un any més i no hi haurà licitació. El preu, en aquest cas, era de 250.250 euros i es va adjudicar a l’empresa Flornatura Mediterranea SL, que va ser l’única que es va oferir. Un altre servei que s’està buscant és el servei d’impressió de documents vinculats a l’exposició floral, que es calcula que tindrà un cost d’uns 8.000 euros. Finalment, s’ha activat el concurs públic per trobar un proveïdor que subministri el material de serralleria per a la mostra floral amb un import total màxim d’11.930 euros. En aquests dos casos, com també en el servei d’hostes i hostesses, es podrà prorrogar el servei i estalviar-se així anar fent licitacions cada any.