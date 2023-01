L’Agència Catalana del Consum ha incoat un expedient sancionador contra la Clínica Bofill, que té quatre centres a les comarques gironines, per no disposar d’un telèfon gratuït d’atenció als consumidors.

La mesura arriba després que l’associació de consumidors, Facua, denunciés el març de l’any passat 146 hospitals i clíniques, entre les quals hi ha la Bofill, en el marc de la seva campanya contra empreses de serveis de caràcter bàsic d’interès general que no tenen línies sense cost, malgrat que la legislació obliga a disposar-ne des del desembre de 2020.

Malgrat la denúncia, l’associació lamenta que ha comprovat que la Clínica Bofill segueix sense haver modificat la seva pàgina web per oferir telèfons d’atenció al consumidor sense cost, i només disposa de diverses línies amb prefix 972, que no són gratuïtes.

D’altra banda, el mes de desembre passat, l’associació va fer una nova anàlisi sobre els hospitals i les clíniques que havia denunciat en el marc de la seva campanya. Va constatar que 28 dels 146 centres denunciats havien modificat les seves pàgines web per afegir numeracions gratuïtes.

Facua recorda que els consumidors que es vegin obligats a trucar a hospitals o clíniques a través de numeracions amb cost podran reclamar-ne l’abonament.

En el cas d’altres empreses que no són de serveis bàsics d’interès general, la llei estableix que han de facilitar un nombre que no suposi un cost superior al d’una trucada geogràfica o mòbil, per tant, si es veuen obligats a trucar a una tarifació especial (902 i 901), també tenen dret a reemborsar aquest cost.

La clínica ho investigarà

Segons fonts de la Clínica Bofill, la direcció no tenia constància de cap expedient sancionador i lamenten que se n’han assabentat pels mitjans de comunicació. També es comprometen a assessorar-se per tal de complir amb la legislació vigent i reconeixen que la gratuïtat d’un telèfon d’atenció és un tema «bastant desconegut» per a la població.