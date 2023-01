Els Bombers es van haver de mobilitzar ahir a la nit per un petit incendi de vegetació agrícola Sant Gregori.

Van activar dues dotacions després de rebre l'avís pels volts de tres quarts d'onze per desplaçar-se fins al costat esquerre de la GIV-5312, a tocar les granges del Mas Suro, via que porta al nucli de Cartellà.

Un cop allà es van trobar que cremaven com les restes com d'una foguera on hi havia restes vegetals però també plàstic i esprais, segons el cos d'emergències.

Cap a un quart d'una del migdia van poder donar el foc per apagat. En total, van cremar 50 metres quadrats de vegetació.

Ensurt per una crema Llagostera

D'altra banda, aquest matí -poc després de les vuit-, també s'han hagut de desplaçar fins a un mas de Llagostera amb tres dotacions per una crema de rostolls descontrolada. La crema tenia permís i finalment, tot i haver activat els especialistes del GRAF no han hagut d'actuar.