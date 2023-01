El degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) Carles Puig de Travy i el responsable tècnic de l'Enquesta de Situació Econòmica, Xavier Segura, han presentat aquest dimarts a Barcelona les principals conclusions de l'estudi sobre la tardor del 2022, fet entre el 12 i el 23 de desembre passats. L'enquesta recull una pregunta específica sobre la ciutat de Girona i el col·legi ha preguntat als economistes sobre l'impacte de l'oferta de pisos turístics en l'accés a l'habitatge. El 62,5% dels professionals consultats creuen que sí que la presència d'habitatges d'ús turístic té incidència en les possibilitats d'accés a un immoble. Un 28,1% creu que no i la resta (9,4%) no es pronuncien.

Precisament, el ple de Girona va aprovar el novembre passat una modificació del Pla General per aplicar un topall del 15% dels pisos turístics als diferents barris i sectors de la ciutat. Això, de facto, implicava que no es poguessin obrir més HUT al Barri Vell i a part del Mercadal perquè, en tot aquest àmbit prèviament afectat per una moratòria, el percentatge ja s'enfilava al 15,5%.