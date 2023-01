Guanyem Girona posarà sobre la taula una proposta per millorar l’accés a Girona a través del carrer del Carme. La formació creu adequat presentar una moció en el ple de dilluns per redefinir l’entrada Est de Girona i lamenten que aquesta iniciativa fa temps que no té cap inversió perquè tampoc se n’ha presentat cap pel pressupost d’aquest 2023. D’aquesta manera, demanaran al consistori fer del carrer del Carme un espai que millor l’accés a la ciutat, al mateix temps que la vida dels veïns i veïnes del carrer i dels seus voltants. Una iniciativa ja es va presentar en dues ocasions el 2020. En el ple de febrer ho va fer ERC, quan encara formava part de l’oposició, i en el de setembre ho va fer el PSC. Les dues mocions van ser aprovades.

Una de les principals demandes de la formació liderada Lluc Salellas és una reforma en les voreres i del tram de carrer entre el barri de Vista Alegre i els barris del Grup Sant Daniel i Mas Ramada. En aquest sentit, volen que el consistori destini una partita d’arranjaments de voreres i carrers del 2023 en aquestes millores. A part, també proposen que partides ja existents s’utilitzin per crear dues noves escales d’accés a la llera del riu Onyar, una a la zona de plaça Catalunya, i l’altre a la zona dels Jardins d’en Pablito. També plantegen la continuïtat del carril bici. Actualment, va des de plaça Catalunya fins a la passera de la Font del Rei, i el grup demana que pugui arribar fins a Mas Ramada.

Una altra de les peticions de Guanyem és un pla comunitari de barri per repensar necessitats i usos dels equipaments i espais públics. Entre altres, un nou centre sociocomunitari que estava previst per aquest any, així com les pistes esportives de l’escola i l’institut o l’ascensor. A més, es vol potenciar el teixit comercial i de la petita mitjana empresa, i també fer actuacions que encara estan pendents en aquest sector de la ciutat. Una d’elles fa referència als ponts que passen per sobre el riu Onyar, com la passera de la Font del Rei que fa més de dos anys que està tancada perquè l’estructura continua malmesa. Altres actuacions pendents són en el pont de l’Areny i també en un nou pont per connectar el carrer del Carme amb el barri de Montilivi.