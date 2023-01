Els veïns dels barris de l’Eixample i del Carme- Vista Alegre de Girona estan més a prop de tenir un local que funcioni com a espai cívic i social. L’Ajuntament va iniciar la recerca de locals per les dues zones i n’ha trobat dos que compleixen els requisits d’ubicació, dimensions i serveis mínims requerits. Pel que fa a l’Eixample, el futur «espai cívic» correspon a l’espai ubicat al número 21 del carrer Maluquer Salvador. Actualment, l’associació de veïns es reuneix en un local de lloguer que havia funcionat com a bar i que encara té la barra al mig. Quan es pugui fer el trasllat, es deixarà aquest indret.

Respecte a l’«espai social» per al barri Carme-Vista Alegre, fa cantonada amb els carrers Josep Morató i Grau i el número 17 del carrer Pasqual i Prats. En aquest cas, es cercava una planta baixa propera al Centre Social del passeig Picapedrers, que es mantindrà. El procés per trobar locals es va iniciar en considerar que «no es disposa de cap equipament cívic comunitari municipal que pugui acollir diferents activitats i serveis municipals, com acollir i dinamitzar diverses entitats i propostes del territori». De fet, la recerca d’aquests locals per aquests dos barris, i algun altre, forma part d’un pacte per aprovar un seguit d’inversions de l’equip de govern amb Guanyem, malgrat que per l’Eixample, es considera necessari més un «centre cívic» que no un «espai cívic». Ara mateix, l’Ajuntament està revisant tota la documentació dels dos locals per si compleixen els requisits. El preu màxim que l’Ajuntament preveu destinar per adquirir cada un dels dos espais és de 432.000 euros.