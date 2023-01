Sant Julià de Ramis i Medinyà va aprovar, en el ple celebrat dilluns, el pressupost municipal per l'exercici de 2023 que serà de 4.722.000 euros. L'equip de govern, encapçalat per Marc Puigtió, té majoria absoluta i aquest pressupost va ser aprovat tot i que l'equip de Junts no li va donar suport. El representant de la formació, Josep Arbat explicava que és «continuista, conservador i improvisat».

Per poder quadrar aquest pressupost, el consistori s'ha trobat amb un dels problemes que es troben molts municipis. En aquest cas, és la pujada de preus i la inflació que hi ha hagut en l'últim any a causa, principalment, de la Guerra d'Ucraïna. Tanmateix, Sant Julià de Ramis no ha retallat partides dels serveis bàsics de la ciutadania. D'entre les inversions més destacables es troba la de 68.000 euros per la primera fase de la instal·lació de plaques solars al sostre del pavelló municipal per ajudar a famílies vulnerables. El total de l'execució, que constarà de tres fases, serà de gairebé 300.000 euros. Per aquest any, també s'han aprovat inversions per millorar diferents vies, com el carrer Doctor Fleming de Medinyà o l'antiga carretera de Banyoles, així com la instal·lació de punts per càrrega de vehicles elèctrics o la licitació d'un local per la gent gran, per reubicar-la a un lloc diferent de l'actual, on el consistori ha detectat certes problemàtiques.

Tot i així, Junts hauria apostat per «il·luminar punts foscos del municipi amb sistemes eficients i sostenibles. Pavimentar carrers de Sant Julià i de Medinyà que estan molt malmesos. Canviar elements viaris i de senyalització desfasats. També cal un impuls ferm en desenvolupar urbanísticament amb l'atracció d'empreses i activitat econòmica. Equipar parcs infantils de nous jocs com tirolines i pump tracks. Per últim, millorar la seguretat amb vigilància nocturna i mà dura amb les okupacions delinqüencials», apuntava Arbat.