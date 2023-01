Treu 10.000 euros del banc, la distreuen en un pàrquing de Girona i li roben els diners

Els lladres se les empesquen totes per intentar enredar les seves víctimes. Això és el que li va passar a una dona el dia 1 de desembre a la ciutat de Girona: va anar a treure 10.000 euros d'una entitat bancària de l'avinguda de Jaume I de la ciutat. Posteriorment, ja amb els diners en un sobre, va anar fins al pàrquing soterrat de la seu de la Generalitat a Girona on tenia aparcat el seu cotxe.

Quan ja tenia la clau posada per retirar el vehicle, una dona se li va acostar i li va dir que hi havia unes monedes a terra. Que eren de la conductora i que li havien caigut.

Aquesta se'n va malfiar d'entrada però al cap de pocs minuts, un home també es va personar allà mateix i va insistir-hi. Aquest va seguir distraient a la víctima i posteriorment, la parella va marxar.

En aquell moment, la víctima va veure que havien aconseguit accedir a la seva bossa de mà que tenia a dins el cotxe. Va veure que tenia diverses monedes tirades per la zona però que el sobre amb els 10.000 euros havia desaparegut.

La dona va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra que van obrir una investigació. Els agents de la comissaria de Girona van poder arribar a determinar qui podien ser els presumptes autors d'aquest furt. Un furt anomenat de "la sembra" i que malauradament, es dona de tant en tant a les comarques gironines.

El mètode “sembra” que consisteix a llençar monedes a terra per fer creure a la víctima que són seves. D’aquesta manera creen una distracció que aprofiten per sostreure la bossa de mà o altres pertinences de l’interior dels vehicles. Els Mossos alerten que la gent vagi amb compte amb aquest tipus de fet.

Més de 50 antecedents policials

Pel que fa al cas de Girona, els investigadors dels Mossos van poder determinar l'autoria i el dia 30 de desembre van poder detenir la dona com a presumpta autora d'un delicte de furt. Aquesta té 40 anys i acumula més de 50 antecedents policials, per fets similars. Tot són per temes patrimonials.

Pel que fa a l'home, els Mossos d'Esquadra el tenen identificat. És un home de 53 anys i l'estan buscant per aquest fet.

La parella procedeix de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i es dedica a aquest tipus de fet. Té una alta mobilitat i tant pot estar un dia a Girona com a Tarragona.