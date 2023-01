L’Ajuntament de Girona ha programat entre gener i març un total de 16 activitats gratuïtes per millorar l’ocupació laboral. L’activitat està emmarcada dins el programa «SMObilitza’t», que té com a finalitat donar a conèixer a la ciutadania diferents eines i recursos per cercar feina, així com promoure l’autoconeixement i la definició d’objectius laborals concrets i realistes, i oferir informació actualitzada dels principals sectors d’ocupació.

En l’edició anterior del projecte van participar 496 persones, que es van dividir en quatre tipus d’activitats depenent del seu propòsit. Per una banda, es troba el FeinaLab, que serveix per adquirir i optimitzar eines, tècniques i recursos per a la recerca de feina. Una altra de les activitats és la d’Ocupacions amb opcions, on es plantegen converses amb empreses, gremis i associacions que expliquen el perfil dels demandats i les diferents opcions que ofereixen. En la categoria d’Aula de competències es duran a terme tallers dirigits a la millora de les competències transversals de les persones participants. Per acabar, el SMOemprèn unes sessions dirigides a persones emprenedores. Avui s'ha donat tret de sortida a les activitats, que s'allargaran fins al 30 de març. tot i que encara es poden fer les inscripcions. La regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes, afirmava que «les activitats que programem persegueixen propòsits molt concrets, estan consolidades i poden ajudar molta gent a trobar feina».