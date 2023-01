Denuncien 66 casos d’excés de soroll al carrer o en pisos, en un any, a Girona

La policia municipal de Girona va denunciar al llarg de l’any 2022 un total de 66 persones o comunitats de veïns per produir sorolls que eren excessivament molestos per a la convivència ciutadana i per no fer cas als requeriments per reduir les emissions. Hi ha casos on la situació va produir-se a la via pública i en espais privats. La tipologia de denúncies més freqüents s’ha aplicat per festes o sorolls en domicilis, per fer soroll amb elements com aires condicionats o per cridar reiteradament per un carrer o per una plaça.

En la majoria dels casos, agents de la policia municipal o els tècnics municipals que fan inspeccions o que actuen per un requeriment de tercers comproven si els actes o les activitats que es desenvolupen produeixen sorolls que suposin l’incompliment de què disposa l’ordenança de convivència ciutadana i via pública. Fruit d’aquesta visita emeten un informe, que és el que acabarà determinat si s’acaba denunciant la infracció. Els infractors són requerits a cessar l’activitat al moment, o si és el cas tan aviat com es pugui, i en els casos en què no es pot localitzar la persona responsable del sistema que emet el soroll, la policia municipal fa les actuacions necessàries per cessar la molèstia als veïns. En aquest sentit, la normativa indica que no es denunciaran a aquells que a requeriment de la policia cessin l’activitat. En cas de negativa a la petició, continuació o reincidència en la molèstia es cursarà la denúncia. En moltes ocasions, els afectats fan cas omís a l’intent de comunicació de la denúncia, sobretot en els casos en què un grup de veïns fan festes o excessiu , en espais públics o en privats. En aquests casos, l’Ajuntament comunica la decisió de la sanció publicant-ho en un edicte.