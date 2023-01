L’asfaltatge del carrer Joaquim Vayreda de Girona continua acumulant retards. L’actuació per arranjar el paviment malmès d’aquest vial del barri Devesa- Güell va entrar al pla d’asfaltatge ja de l’any 2020, però des d’aleshores ha anat patint entrebancs i a hores d’ara, la intervenció ha quedat suspesa temporalment. El motiu és la necessitat de fer la reposició del col·lector que passa, soterradament, just pel mig de la carretera. Aquest fet ha provocat l’ajornament de l’asfaltatge a l’espera que es dugui a terme aquesta tasca.

Els treballs al col·lector no es podien tirar endavant, segons l’Ajuntament, fins que la societat pública que gestiona l’aigua de la ciutat, CATSA, no estigués operativa. Llavors és quan es podria activar les obres per al col·lector i per a l’asfaltatge. L’empresa ja està operativa des de fa pocs dies passada, però la seva funcionalitat es va fent de forma progressiva.

El pla d’asfaltatge de l’any 2020, incloïa la pavimentació d’onze punts de la ciutat, en nou barris diferents de la ciutat. Tots s’han executat, a excepció del carrer Joaquim Vayreda.

Una actuació de gran abast

El reasfaltatge ha d’incloure tota la llargada del carrer. O sigui, tot el ferm entre les dues rotondes: la de la plaça de la Sardana i la del Palau de Fires. A banda de la problemàtica amb el col·lector, els treballs haurien de servir per anivellar l’asfalt amb la vorera. A la part més propera a la rotonda de la Devesa, la irregularitat és tan evident que per accedir als garatges dels baixos dels edificis hi ha col·locades unes planxes metàl·liques al paviment per poder superar el gran desnivell. El ferm més proper a la rotonda del palau de Fires està molt desgastat pel pas del temps pel trànsit rodat constant i mostra algunes esquerdes. El carrer serveix per entrar o sortir de la ciutat gràcies a la seva proximitat amb l’avinguda Josep Tarradellas i per accedir al centre perquè connecta amb la ronda Ferran Puig i la carretera Barcelona i amb el passeig de la Devesa.

La canonada ja ha causat problemes en el passat i ha requerit l’actuació dels operaris per arranjar-la. S’hi van fer treballs l’any passat i també l’any 2013, entre d’altres. El 2010 també s’hi van fer tasques de sanejament que van durar una setmana. Es poden veure pedaços d’aquestes operacions parcials.