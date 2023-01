L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat de fer tocaments a la seva neboda de 5 anys a Girona el 2020. El tribunal de la secció quarta sosté que la principal prova dels fets, que és l'interrogatori de la menor, té incoherències i és confús. La pèrita que va interrogar la menor va admetre durant el judici que s'havien comès errors, i el tribunal ha conclòs que tenint en compte que essent l'única prova que sustenta tota l'acusació és insuficient per aixecar la presumpció d'innocència de l'acusat. La nena no va declarar en el judici, sinó que es va reproduir la seva declaració feta durant la instrucció del cas.

La fiscalia l'acusava de fer diversos tocaments a la menor, i per això li demanava 12 anys de presó per un delicte continuat d'abusos sexuals a menors de 16 anys, així com una indemnització de 12.000 euros. Segons la tesi acusatòria, el processat va fer-li tocaments als genitals amb un dit el 17 de desembre aprofitant-se que aquesta s'havia quedat a dormir a casa seva. La nena ho va explicar a la seva tia, i aquesta ho va comunicar a l'escola i seguidament a la mare de la menor. L'acusat va negar els fets durant el judici i va demanar que se l'absolgués.

La resolució judicial argumenta que no pot sustentar una condemna basant-se només en la declaració de la menor, ja que té incoherències i és dubtosa, bé sigui perquè la nena estava cansada o bé per defectes en la manera de preguntar dels professionals. I és que durant l'interrogatori, la nena dona diferents respostes quan se li pregunta quantes vegades va patir tocaments: en l'exploració mèdica dona a entendre que "molts cops", i durant l'interrogatori primer n'esmenta una i després per la insistència dels professionals canvia a tres. A més, sobre la metodologia emprada en l'interrogatori, el tribunal assenyala que "no ens sembla adequat que se li digui a un nen que els menors hi venen a explicar coses dolentes que els han passat", ja que les respostes poden ser suggestionades: "la informació que proporciona un menor i la manera com es transmet són elements tan delicats com els pètals d'una flor", resol.

Manca de proves

El dictamen de l'equip d'assistència a la víctima conclou que les incoherències en el relat i els defectes de forma fan que el dictamen sigui "probablement creïble", que és el grau 4 d'una escala de l'1 al 5.

L'informe mèdic va determinar que la menor tenia una lleu inflamació inespecífica a la zona genital que no es va poder establir com a causa d'aquests fets, i no s'han objectivat seqüeles psíquiques.

El tribunal destaca que no detecta senyals de fabulació o d'inventiva en la víctima o motius d'odi que instessin la menor a mentir. Amb tot, conclou que aquests defectes juntament amb el fet que no hi ha altres proves que puguin corroborar l'acusació (testimonis, lesions o seqüeles, restes orgàniques, petjades, etc.) "només poden conduir a una absolució".

En últim lloc, la sentència, que no és ferma i es pot apel·lar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, afegeix que "som conscients de les dificultats de comptar amb proves en el context de presumptes contactes sexuals amb infants tan petits, però això no ens pot fer rebaixar les exigències per elevar la presumpció d'innocència en un procés penal".